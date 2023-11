Suusatajad kurtsid Ruka MK-etapil meheau külmumise üle: sellest hullemat tunnet ei saa olla

„Halb, väga halb. See oli ja on praegugi üsna tuim. Tegelikult on varbad veel hullemas seisus,“ rääkis 12. kohaga lõpetanud Lindhom pärast võistlust Iltalehtile.

Lindholmi jaoks pole meheau külmumine uus probleem, ta koges samasugust piina ka 2022. aasta Pekingi olümpial. „Mõtlesime pikalt, kas kasutada boksereid ja pikka aluspesu või tuulekindlaid boksereid. Valisime esimese variandi nagu ka Pekingis. Olgu, seis pole ehk nii hull kui siis, aga see pole veel sulama hakanud. Võib-olla on mu tüdruksõber rohkemgi mures,“ selgitas Lindholm.

Sama saatus tabas ka 18. koha saanud Halfvarssoni ja ka tema jaoks pole see esmakordne kogemus. Tema peenis külmus Rukal esimest korda kolm-neli hooaega tagasi. „Põrgut küll! Pidin seda kümme minutit üles soojendama. Minu ainus soovitus on, et kui võimalik, siis vältige selliseid olukordi. See on kõige hullem tunne, mis võimalik. Õnneks on mul mul järgmine laps tulekul. Kui asi nii edasi läheb, võib hiljem sellega probleeme tekkida,“ ütles rootslane ajalehele Expressen.