Hooaja parima tulemuse teinud Kristjan Ilves parandas kohta ka MK-sarja üldarvestuses

Pühapäeval sõitsid kahevõistlejad kõigepealt ühisstardist 10 km. Ilves lõpetas seitsmendana, ta kaotas esimesena finišijoone ületanud sakslasele Vinzenz Geigerile 2,3 sekundiga. Suusasõidu järel olid esimese 20 sportlase vahed niivõrd väikesed, et hüppevõistlust alustati sisuliselt nullist.

Ilves lendas 139 meetri kaugusele ja teenis 144 punkti. See andis neljanda koha. Ülikindla võidu noppis kahevõistluse valitseja Jarl Magnus Riiber (Norra), kelle hüppel oli pikkust koguni 153,5 meetrit. See on Ruka mäerekord. Punkte kogus Riiber 173,8.