Heiko Rannula suurest kaotusest Prometeile: pehmelt alustades pannaksegi sind paika

Kalevi peatreener Heiko Rannula tõdes ERR-ile antud intervjuus, et saadud kaotus oli mitme asja tulem. „Muudatused, mis meil viimasel ajal juhtunud on, löövad natuke välja. Oli teada, et novembri lõpp saab raske olema. Kui rääkida konkreetsest mängust, siis see, kuidas me mängu alustasime - ilmselgelt sellise vastasega nii pehmelt alustades pannaksegi sind paika. See oli esimene mäng, kus meid kohe maha löödi ja ei antudki võimalust,“ nentis Rannula.