Kardetud lumetormi tõttu Raplasse viidud karikavõistluste mängus tõmbas pikema kõrre Tallinna Kalev

Tänane kohtumine jäi Nõmme Unitedi eesotsas viimaseks peatreener Vladimir Vassiljevile, kes andis sel nädalal teada, et siirdub tööle Slovakkiasse.

Lisaks Kalevile on karikavõistluste veerandfinaalis on koha taganud Nõmme Kalju, Läänemaa Jalgpalliklubi, Tallinna Levadia, Kuressaare, Viimsi Jalgpalliklubi ja Paide. Mängimata on veel kaheksandikfinaal Tallinna Flora ja FC Elva vahel, mis peetakse 3. detsembril.