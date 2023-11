OTSEBLOGI | F1 hooaja viimane vaatus: Ferrari ja Mercedes heitlevad tiitliheitluse teise koha nimel

Sõitjate arvestuses on esikolmik paigas. Verstappeni järel on teine koht kindlustatud tema tiimikaaslasel Sergio Perezil (Red Bull), kolmandana lõpetab aasta Lewis Hamilton (Mercedes). Põnev heitlus käib neljandale kohale. Carlos Sainzil ja Fernando Alonsol on 200 punkti, Norrisel 195 silma.