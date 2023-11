Katsuta andis kriitikutele ninanipsu. „Kindlasti paljud arvasid, et räägin p***a"

Jaapanis kodurallil teenis Katsuta üheksa katsevõitu ja oleks viperusteta võinud konkureerida ka ralli võidule. Ralli lõppedes pälvis jaapanlane viienda koha.

Katsuta arvates oli tulemusest veelgi tähtsam endale ja teistele näidata, et ta suudab ka keerulistes oludes hästi sõita ja katsevõite noppida.

„Kindlasti andis see nädalavahetus mulle palju enesekindlust juurde. Kahjuks tegin teisel kiiruskatsel vea - sellised apsakad võivad ralli lõpetada. See on midagi, millele pean edaspidi rohkem tähelepanu pöörama,“ meenutas Katsuta Dirtfishile. „Aga ma võin olla optimistlik. Suudan ja saan sellel tasemel aina rohkem suruda ja see on väga oluline.“

Katsuta tunnistas, et pole veel oma meeskonnakaaslaste Kalle Rovanperä, Sebastien Ogieri või Elfyn Evansiga samal tasemel. „Nad suudavad hoida head tempot ilma vigu tegemata. See on minu jaoks järgmine samm,“ analüüsis Katsuta.

Aasta lõpus võtab Jaapani ralliäss aja maha. „Kuni jõuludeni püüan võimalikult palju puhata ja perega olla. Hooaja keskel pole selleks palju aega. Koguaeg tuleb rallideks valmistuda,“ rääkis ta.

Katsuta eesmärgid järgmiseks hooajaks on selged. Ta kavatseb võita autoralli MM-sarja etapi. Eelmine jaapanlasest etapivõitja oli Kenjiro Shinozuka rohkem kui 30 aastat tagasi.

Ta rääkis eesmärgist avameelselt juba enne Jaapani rallit. „Mu eesmärk on sõita võidu nimel. Kindlasti paljud arvasid, et räägin paska. Loodetavasti see nädalavahetus tõestas see seda,“ rääkis Katsuta toona.

Autoralli MM-sarja uus hooaeg algab jaanuaris Monte Carlo ralliga.