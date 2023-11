15-aastane ründaja tegi Milani võidumängus ajalugu

Laupäeva õhtul tehti ka Itaalia jalgpalli ajalugu. Kohtumise 83. minutil sekkus Milani poolelt mängu 15 aasta, 8 kuu ja 15 päeva vanune Francesco Camarda, kellest sai ühtlasi kõigi aegade noorim Serie A-s väljakul käinud mängija.

„Ta on väga noor, andekas ja ka küps. Sellises vanuses debüüdi tegemine pole kõigi jaoks, kuid ta vääris seda,“ rääkis Milani peatreener Stefano Pioli Sky Sportile.

AC Milan tõusis võiduga liigatabeli kolmandale reale, 13-st mängust on kogutud 26 punkti. Fiorentina on 20 punktiga kuuendal kohal. Serie A liider on Milano Inter 31 punktiga.