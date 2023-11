DELFI RUKAL | Ilves: viies koht oli maksimum, sain kuuenda ja olen sellega rahul

Hüppemäel mängiti lõppseis sisuliselt juba välja. Ilvese sõnul oli tal ainus võimalus Terence Weberist mööda saada, mida ta tegigi. Kõik kümme kilomeetrit sõitis Ilves koos parima suusataja punast vesti kandva Julian Schmidiga, kellele lõpusirgel alla jäi. „Schmid on kahevõistlejaist teravaim mees, teda on keeruline alistada. Tõusul küll üritas, aga ta keeras rajale ette, tõmbas mul hoo maha. Viies koht oli maksimum, sain kuuenda ja olen sellega rahul.“

„Sõidu tegid raskeks tingimused,“ selgitas Ilves. „Reedel oli rada kõva, täna hakkas aga lund sadama ja said aru, mida tähendab fluorimäärete keelustamine – libisemine kadus viimaseks ringiks täiesti ära. Nauditav see suusasõit polnud.“

Pühapäeval toimub Rukal ümberpööratud võistlus – hommikul sõidetakse 10 km, pärastlõunal hüpatakse. „Kui imet ei juhtu, siis tuleb hüppevõistlus,“ arvas Ilves. „Üksi-kahekesi keegi vaeval murdmaal eest ära saab – sellelgi pole nõnda palju võimsust – kui, siis teeb vahe sisse suurem punt, kui kavalalt tegutseb. Peamine on terveks jääda – et ei kukuks või varustust ära ei lõhuks – praegune seisund ja vorm lubavad mul mängus püsida. Suurem küsimus on hüpetes – need on rahuldavad, kuid mitte head ja ka Ruka mäe jaoks pole ehk piisavalt enesekindlust. Eks näis, igatahes saab huvitav olema.“