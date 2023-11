Kalle Rovanperä saab rallifännidelt sapiseid kommentaare

Kaugeltki mitte kõik soomlased pole vaimustuses, et Rovanperä on otsustanud uuel aastal kaasa teha vaid poole MM-programmist.

Rallit.fi kirjutab, et üks pettunud Soome rallifänn postitas Rovanperä Instagrami leheküljele järgneva kommentaari: „Oleme kõik väga pettunud, et te pigem driftite kui sõidate autoralli MM-sarjas.“

Rovanperä märkas kommentaari ja vastas selle peale, et rallifänn on asjast valesti aru saanud.

„Ma ei mäleta, et oleksin kuskil öelnud, et ma kuidagi eelistaksin driftimist,“ vastas Rovanperä.

„Järgmisel aastal osalen ainult mõnel rallil. Peamine põhjus on see, et olen juba 15 aastat ralliautodega sõitnud. Kuigi viimased hooajad on imelised olnud, siis samas vaimselt ja füüsiliselt on see kõik väga kurnav,“ selgitas Rovanperä Toyota pressiteate vahendusel.