Kahel trahviringil käinud Eesti jäi segateates teise kümnesse. Ränkel: tugijalg värises nii, nagu ta pole mul kunagi värisenud

Finišis oli Prantsusmaa (Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin, Justin Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot) edu Norra (Tarjei Bö, Johannes Thingnes Bö, Karoline Öffigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold) ees 15,7 sekundit. „Väga hea tulemus ja olen väga rahul,“ tõdes võistluse järel prantslaste ankrunaine. „Pabistasin kõvasti, sest ma polnud varem neljandat vahetust sõitnud. Olen väga õnnelik, et suutsin võidu koju tuua. Lasin viimases tiirus aeglaselt ja kindla peale. Tandrevold on väga hea, ja ma teadsin, et esikohale viib mind ainult viiest viie võtmine.“