DELFI RUKAL | Ilves on rahul: teen keskmise hüppe, kuid ikka olen konkurentsis

„Hüppega väga rahule ei jäänud,“ tunnistas Ilves. Veidi oli kangutamist. Taas, nagu eilegi, jäin äratõukel veidi magama. Mul pole veel nii head enesekindlust, et minna pika tõuke peale ja nautida täpset hetke. Varu on sees, hüpe pole veel puhas ja loomulik, liiga palju on kõikumist. Hoovõtukiirus oli samuti nii ja naa. Kui on palju tahtmist, siis istun ennast kinni... Vabadust pole. Samas minu keskmine tase on täiesti OK, kuigi kõik pole paigas, olen ikka konkurentsis.“