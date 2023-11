Kõrvemaal avati Lembitu Kuusest inspireeritud Kuuse elamusmajad.

Sportlik avaüritus viis külalised räätsamatkale Kõrvemaa metsadesse, kus on leidnud koha ka Kuuse elamusmajad. Meeleolukat päeva juhtis armastatud spordikommentaator Kalev Kruus ja külaliste meelt lahutas muusikaga Carlos Ukareda.

Kuuse nimi on mitmeti tähendusrikas. See on inspireeritud majale iseloomulikust kuusekujulisest siluetist, piirkonna rohkearvulistest kuusepuudest ja spordiajakirjanikust Lembitu Kuusest. Sümboolse austusavaldusena saab iga maja peagi nime Lembitu armastatuima kodumaise spordikangelase järgi. Spordireporteri elulugu rullus lahti igal avaürituse sammul.

„Lembitu on jätnud kustumatu jälje inimeste südamesse ja seda mitte ainult spordimaailmas. Olles ise kõva spordimees, oli Lembitul ainulaadne oskus sportlastega kergusega ühine keel leida. On liigutav, et teda meenutatakse Kuuse Elamusmajade projekti kaudu Sportlandi Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses, kuhu on jätnud palju jalajälgi ka Lembitu,“ rääkis Lembitu Kuuse abikaasa Heli Kuuse.

Kuuse elamusmajade idee sündis 2020. aastal, kui Sportlandi Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse kõrval asuv kuuse- ja männimetsa tukk kuusekujuliste majade rajamiseks inspiratsiooni andis. „Mõte oli pakkuda midagi enamat kui lihtsalt majutust. Soovime läbi majade ka nooremale külastajale tutvustada Lembitu elulugu ja tema lemmikuid sportlasi, pakkudes seeläbi omanäolist elamust. Loodame talvehooaja avada Sportlandi Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses juba sel nädalavahetusel – lumemöldrid on juba mitu ööpäeva, siht silme ees, lund tootnud. Kõik suusarajad on avatud, tulge suusatama!“ kutsus Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse tegevjuht Margus Mäll.