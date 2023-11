Thierry Neuville kirus WRC juhte: mulle tehti liiga

Belglane jäi juunikuus peetud Keenia etapil kõigist teenitud punktidest ilma, kuna tema tiimiga seotud inimene käis pärast rajaga tutvumise lõppu ilma loata kahel kiiruskatsel.

Neuville`i sõnul on rallisõitjad sellist taktikat ka varem kasutanud, kuid Keenias oli lihtsalt kergem teda vahele võtta, kuna kiiruskatsed sõideti valdavalt eramaadel.

„Ei tohi unustada, et olin ainuke, keda Keenias karistati ja minult võeti kõik punktid ära. Minu arvates oli see üsna ebaõiglane. Aga nii see juhtus ja nüüd on vaja eluga edasi minna,“ nentis Neuville, kirjutab Rallit.fi.

Hooajaga tervikuna kogenud belglane muidugi rahule ei jäänud, sest meistritiitli heitlusse ta sekkuda ei suutnud.

„Hooajal oli palju pisiasju, mis maksid meile hooaja alguses väärtuslikke punkte,“ sõnas Neuville. „Ja siis oli neid raske tagasi võita, kuigi olime pidevalt poodiumil. Auhinnalisi kohti oli kokku kaheksa. Neid oleks võinud paar rohkem olla, aga nii see on.“

Belglane võtab uude hooaega positiivsena kaasa asjaolu, et suutis erinevalt varasemast aastatest kiiretel kruusarallidel edukas olla. Nii Eestis kui Soomes saavutas ta teise koha.

„Järgmiseks aastaks on see positiivne näitaja. Igal juhul seisab meil töö autoga veel ees,“ ütles Neuville. Päris rahul ta oma Hyundaiga veel ei ole.

„Mõnikord oleme tõesti kiired ja teistest kiiremad, kuid enamasti jääb meil kiirusest puudu. Kuid me teame, mis seda põhjustab ja seda on lihtne parandada,“ on Neuville kindel.

Hyundai tiimiboss Cyril Abiteboul on juba teatanud, et meeskond peab nüüd maha istuma ja mõtlema, kus saaks veel areneda.

„Me teame, mida peame tegema. Ja meie ümber on terve meeskond. Me ei vaja erilist nõu. Me teame, mis on meie missioon. Igal aastal püüan Hyundai värve kõrgel hoida, nii kõrgel kui võimalik. Järgmine hooaeg tuleb kogu meeskonna jaoks parem,“ lubab Neuville, kes lõpetas tänavuse MM-sarja kolmandana.

Uus autoralli MM-hooaeg algab jaanuaris traditsioonilise Monte Carlo etapiga. Neuville`i tiimikaaslaseks on uuest hooajast taas Ott Tänak.