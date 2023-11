DELFI VIDEO | Suure tunnustuse pälvinud Elisabeth Pihela: olen spordis tagasi olnud pool aastat. Ma ei uskunud, et täna siin olen

„See tähendab mulle väga palju. Olen spordis tagasi olnud pool aastat ja ma ei oleks uskunud, et täna siin võiksin olla,“ jagas Pihela Delfile esimesi emotsioone.

Pihela alustas kevadel koostööd Grit Šadeikoga. „Ta on väga suur tugi olnud. Mina ise ei uskunud, et (täiskasvanute) MM-ile jõuan. See oli minu jaoks täiesti ulmeline idee,“ rääkis kõrgushüppaja.