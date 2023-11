DELFI VIDEO | Gundars Vetra: kuue resultatiivse sööduga on raske võita

„Kuue resultatiivse sööduga on raske võita. Rünnakul me ei söötnud palli hästi, me ei otsinud neid võimalusi, mis meil olid. Lisaks lauapallid, kus nad meid üle mängisid, ja pallikaotused, mida me tegime rohkem. Põhimõtteliselt kõik need komponendid, mille eest pidime kodus hoolt kandma, me ei teinud seda,“ märkis Vetra Delfi TV-le.