INTERVJUU | Mark Lajal järgmise aasta suurest eesmärgist: kui ma ise usun, et suudan seda teha, siis ma ka suudan

Lajali tänavuse hooaja suurimateks verstapostideks oli täiskasvanute suure slämmi debüüt US Openi kvalifikatsioonis, vabapääsmega Belgia ATP turniiri põhitabelisse pääsemine ja debüütmängu võit ning esimene ATP Challengeri turniirivõit USA-s Little Rock’is. Praeguse edetabeliga võib ta üsna kindlalt juba ka Austraalia piletid ära võtta, et püüda slämmiturniiri põhitabeli pääset juba jaanuaris Australian Openil.