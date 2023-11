Tänak oma uuele bossile: Hyundaisse ei tule uut Maxi. Eelistan olla mina ise

2019. aastal Toyota rivistuses maailmameistriks kroonitud Tänak sõitis Hyundai eest ka aastatel 2020-23, kuid tänavu on selle meeskonna juhtkonnas toimunud suured muutused. Tiimijuhiks on toodud Cyril Abiteboul ning tehniliseks direktoriks Francois-Xavier Demaison.

Rallit.fi kirjutab, et Abiteboul on eestlase naasmisest juba elevil ja avaldanud lootust, et Tänakust saab Hyundai tiimis „nende Max Verstappen“. Latt on pehmelt öeldes kõrgele seatud, sest Verstappen on Red Bulliga võitnud kolm järjestikust vormel-1 maailmameistritiitlit ja olnud kahel viimasel hooajal täiesti omast klassist.

„See [Hyundai] on muidugi auto, milles olen varem olnud. Aga nüüd on vaja end veidi värskendada ja siis järgmiseks hooajaks valmistuma hakata,“ sõnas Tänak ja jätkas: „Vähemalt ootused ei vähene. Ta [Abiteboul] on tõesti tugev liider ja ta ei oota muud kui võitu, nii et kindlasti peame suutma hästi esineda.“

Hyundai järgmise hooaja eesmärk ei saa olla midagi muud kui kõigi võimalike meistritiitlite võitmine.

„Nüüd jääb üle vaid oodata, kuid nad on sel aastal kindlasti õiges suunas liikunud ja suuri samme edasi astunud. Nii ma vähemalt tahaksin mõelda,“ avaldas Tänak lootust, et Hyundai masin on tiitlikonkurentsis.

Eesti ralliäss Abitebouli isiklikult veel ei tunne, kuid tal on uuele bossile suured ootused.

„Ma ei ole temaga koos töötanud, kuid väljastpoolt vaadates tundub, et tema ja teised inimesed töötavad eesmärgi nimel väga tõhusalt.“

Ühe asja teeb eestlane siiski täiesti selgeks. „Hyundaisse ei tule uut Maxi [Verstappen]. Eks me kõik ole isiksused ja oma stiiliga. Eelistan olla mina ise,“ märkis Tänak.