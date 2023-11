KUULA | „Jalgrattapalavik“. Innar Mändoja: tiimis oli palju „punnis“ silmadega vendi, sinna ma ei tahtnud minna. Klubi president oli apteeker

Räägime sellest, kuidas Telekomi mehed Sydney olümpiaks viimast lihvi andsid, kuidas ta ise Prantsusmaal amatöörtiimi valis. Tulemuste järgi parimasse tiimi ta ei tahtnud minna, kuigi meeskonnal huvi oli. Aga seal sõitsid kahtlaselt „punnis“ silmadega mehed... need on huvitavad jutud.

Ega alguses tahtnudki õhtul väga välja minna. Aga palju muutis see, kui nad said aru, et me ei olnud prantslased. Siis olime neile kohe sõbrad.