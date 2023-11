„Kõrvuni liivas“ | Eesti parim naispaar oskab erineda: mängijad on parimad sõbrad ja toetajaid meeldib otsida

26-aastased naised, kes keskendusid rannavollelele neli aastat tagasi, on kerkinud pärast edukat suve maailma edetabelis 69. kohale. Järgmiseks aastaks on tehniliselt hästi edasi läinud duo võtnud eesmärgiks arendada nii vaimujõudu kui ka füüsist, sest just see on nende hinnangul see, mis võiks ja peaks aitama kvaliteedis uuele tasemele jõuda.