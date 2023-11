Urvo Männama läheb elu teisele Dakarile vastu uue autoga. „Otsustasime võtta riski ja minna teist teed“

„Jõudsime suhteliselt kaugele, aga mitte lõpuni - see jäi kripeldama. Unistame ralli ilma vigadeta lõpuni sõitmisest. Teame, et kui midagi tee peal ei juhtu, on meie tempo okei. Kindlasti ei kavatse me katsevõitudele panustada. Stabiilselt 20 koha piiri peal oleks meie jaoks väga hästi sõidetud. Võib eeldada, et see tagab ka hea lõpptulemuse. Aga kõikidel meestel on sama unistus. Ilmselgelt võib tee peal tekkida väljakutseid ja probleeme. Unistus sama asja teha lõppes eelmine kord meie jaoks juba teisel päeval,“ rääkis Männama, viidates 2023. aasta Dakari ralli teisele võistluspäevale, mil veedeti mitmeid tunde katkise autoga varuosi oodates, kuid jõuti pimedas siiski katse finišisse.