DELFI RUKAL | Ilves: kompaktvõistlus on naljakas ja ebaaus formaat. See pole kahevõistlus

Kahevõistluse hooaja esimesel MK-etapil Rukal toimub reedel niinimetatud kompaktvõistlus, sest head eestikeelset väljendit sel formaadil pole. Hüppe pikkused ei loe, loevad kohad. Võitja saab teise koha ees kuuesekundilise edu jne... Mida edasi, seda väiksemaks eelmise edu järgneva ees jääb. Ehk siis piisavalt segane värk. Hüppemäel kuuenda koha saanud Ilves stardib võitjast Johannes Lamparterist 26 sekundit hiljem.

„Naljakas võistlusformaat,“ tõdes Ilves. „Sa hüppad minutiga teiste eest ära, aga saad edu vaid kuus sekundit, see pole aus... Jah, sõidu võib kompaktvõistlus huvitavaks teha, kuid kahevõistluse fiilingut pole. Mis me seal hüppame, kui hüpe suurt rolli ei mängi. Tänagi... Kui mul läheks laupäeval, tavavõistlusel, need kolm-neli meetrit kaotsi, kripeldaks rohkem.“