Müüki tulid ERC Rally Estonia 2024 rallipassid

Rally Estonia tegevjuht, Janno Siitan: ’“Meil on rõõm, et saame rallifännideni juba täna tuua ERC Rally Estonia 2024 rallipassid. Lisaks sellele, et pääsmed tulevad müügile erihindadega on täna ka piisavalt aega, et endale juulikuusse mõnus ning elamusterohke suvepuhkus ära planeerida. Ääretult hea meel on ka selle üle, et koostöös Läti MM-etapi korraldajatega oleme saanud luua kahte etappi ühendava rallipassi ning kõigil eestlastel on võimalik lisaks kodusele ERC etapile minna ka naaberriigis esmakordselt toimuvat MM-etappi oma silmaga vaatama ja seda väga mõistliku hinnaga. Läti WRC etapp on meist vaid väikese vahemaa kaugusel ning julgustan kõiki rallifänne seda võimalust kasutama, et elada oma sõitjatele kaasa ning näidata, et me tõesti oleme rallirahvas!“