DELFI RUKAL | Miks on Eesti murdmaakoondis maskuliinne? Kus on naised?

Kus on õrnem sugu, kas naiste suusatamine Maarjamaal on surnud? Selgub, et ei ole. Meie parimad suusakaksikud Kaidy ja Keidy Kaasiku valmistuvad veebruari alguses Planicas toimuvaks U23 MM-iks, harjutavad Livigno mägedes ja plaanivad startida FIS-i Kesk-Euroopa sarjades.