OTSEPILT DELFI TV-s | Nädala mäng: kes on Eesti parim ülikoolisats? Tartu Ülikool võitis TalTechi vastu avaveerandi

TÜ meeskonna abitreener Naritsa sõnul on TalTech kaitsest lähtuv võistkond, kus kaitsest liigutakse kiirelt rünnakutele, ja need olukorrad üritatakse lõpetada sageli viskega kaare tagant. „[Ran Andre] Pehka ja teised TalTechi tagamängijad pole kuigi stabiilsed. Kuid on duhh sees, siis viskavad nad sisse. Aga isegi kui pole hea viskepäev, siis ega nad viskamata ei jäta,“ selgitas tartlaste abitreener.

TalTechi peatreeneri Alar Varraku hinnangul on aga soosikuks Tartu. „Kristjan Kitsingu lisandumise järel on paberil Tartu musklit ja kogemust rohkem. Meie proovime oma trumpe ära kasutada. Loodan, et tuleb põnev mäng – lükkan favoriidikoorma Tartu õlule, sest neil on kullavõidu ambitsioon. Alustagu meist,“ märkis Varrak.