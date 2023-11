Soome suusatajad kardavad uut ajastut: kardan, et ka reeglite järgmisest ei piisa

Tervistele ja loodusele kahjulikku fluori sisaldavate suusamäärete keelustamine oli talispordijuhtidel kavas pikalt. See jõustus tänavu ehk enam ei tohi ühelgi FIS-i (rahvusvaheline suusaliit) ega IBU (rahvusvaheline laskesuusaföderatsioon) võistlusel fluori sisaldavaid määrdeid kasutada.

Mäesuusatamise avaetapil oktoobris Söldenis diskvalifitseeriti näiteks norralanna Ragnhild Mowinckel nõuetele mittevastava määrde tõttu. Kuidas keelatud aine sinna sattunud oli, ei osanud keegi öelda, sest norralaste testimisaparaat näitas, et kõik on korras. Norralanna esindajad teatasid toona, et ei usalda FIS-i testimissüsteemi.

Sel nädalavahetusel saab näha, kas ja kuidas hakkab testimine murdmaa- ja laskesuusatajaid ning kahevõistlejaid rajalt maha võtma. Soomlased on koduse murdmaasuusa minituuri (Rukal võisteldakse reedest pühapäevani) eel mures just testimisaparaadi pärast.

„Kõige suurem hirm on, et testimissüsteem ei toimi nii nagu peaks,“ rääkis Kerttu Niskanen Ilta-Sanomatile.

„Kõige hullem on see, kui aparaat ei tööta või jään vahele, sest keegi näppis räpaste sõrmedega minu suuski,“ lisas Ristomatti Hakola.

„Fakt on see, et võin näiteks Ristomatti alistada, aga kui suusatesti tulemus on „positiivne,“ saan disklahvi,“ sõnas Remi Lindholm.

Koondisekaaslane Lauri Vuorinen tõdes, et reegleid peensusteni järgideski võib kuidagi kasvõi kogus fluori suuskadele sattuda. „Pole vahet, kui palju suuski puhastad, väike kogus võib ikka kuidagi suusa alla sattuda. Kardan, et teeme kõike reeglitekohaselt, aga sellestki ei piisa. Positiivne vastus võib tulla ka siis, kui keegi ei proovi reegleid rikkuda. See oleks väga-väga halb,“ sõnas ta.

Reedel on Rukal kavas murdmaasuusatamise sprindietapp.

