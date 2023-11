Sõnasõda F1-s. Lewis Hamilton lükkas Red Bulli pealiku väited ümber: kui oled veidi üksik, siis tahadki tähelepanu

Horner väitis kolmapäeval Daily Mailile, et Hamilton on aastate jooksul mitmel korral Red Bulliga ühendust võtnud. „Viimati tänavuse aasta alguses, uuriti, kas meie poolt oleks huvi (ülemineku üle arutada),“ sõnas Red Bulli boss. „Nad on kohtunud ka John Elkanniga (Ferrari tegejuht - K.R.). Minu teada olid neil päris tõsised vestlused.“

„Ma ei näe, et Max Verstappen ja Lewis saaksid siiski koos töötada. See dünaamika pole õige,“ selgitas Horner, et nemad Hamiltoni palkamise vastu huvi ei tunne. „Oleme täielikult rahul praeguse seisuga.“

Sel nädalal toimuva hooaja viimase etapi ehk Abu Dhabi GP meediapäeval lükkas Hamilton kaasmaalase väited ümber. „Ma ei saa aru, kust see jutt tuleb,“ sõnas ta Sky Sportsile. „Ma ei mõista, millest ta räägib, sest mitte keegi minu tiimist pole minu teada temaga rääkinud. Ma pole Christianiga pikemaid vestlusi aastaid pidanud.“

Hamilton lisas, et sai aasta alguses hoopis ise Hornerilt sõnumi. „Ta uuris minult, et kas saab kokkusaamise korraldada, kuid see oli ka kõik. Õnnitlesin neid imelise aasta puhul ja kirjutasin, et loodetavasti lähitulevikus saame neile paremini vastu,“ rääkis Mercedese piloot. „Ma pole kindel, mis toimub. Arvan, et ta tahab lihtsalt mingit teemat üles keerutada.“

Tänavu üldarvestuses kolmanda koha kindlustanud Hamilton ei imesta, et tema nimi meedias mängu tuuakse. „Nad teavad, et see lööb laineid ning kui oled veidi üksildane ja ei saa tähelepanu, siis see on ideaalne asi, mida teha,“ saatis Mercedese sõitja omapoolse torke.

Horneri jutu juurde tagasi tulles avaldas Hamilton, et uuris kõikide oma abiliste käest ja keegi neist ei võtnud Red Bulliga potentsiaalse ülemineku osas ühendust. „Nemad uurisid aga meie käest,“ teatas Hamilton. „Vahetasin numbrit. Leidsin hiljuti kodust vana telefoni ja seal oli sadu sõnumeid, muu hulgas ka Christianit, kes soovis eelmise aasta lõpus korra kokku saada.“