Selgus Rahvuste liigas esikoha eest heitleva Eesti jalgpallinaiskonna koosseis tähtsateks mängudeks

Peatreener Sirje Kapperi sõnul on Kasahstani mäng koondise jaoks praegu kõige olulisem, sest selle tulemusest sõltub suuresti võimalus kvalifitseeruda veebruaris toimuvale sõelmängule. „Kui suudame Kasahstani võita, mis on ka meie plaan, siis selgub kas ja kuidas on meil võimalik seda alagruppi võita. See tundub praegu meist mitte sõltuv, aga täiesti realistlik, sest Iisrael mängib viis mängu järjest,“ rääkis Kapper.