Rootsi ja Läti loodavad koos korraldada 2030. aasta olümpiamänge

Läti komitee (LOK) andis pressiteate vahendusel teada, et Riia ja Sigulda linnavalitsused on andnud nõusoleku sportlaste ja fännide vastuvõtmiseks ning majutamiseks. Küll aga ootavad nad veel rootslaste poolelt lõplikku kinnitust, et sealne valitsus annaks ürituse korraldamiseks rohelise tule.

LOK-i peasekretär Karlis Lejnieks lisas, et nende ülesanne on välja arvutada, kui suurt investeeringut nõuab Sigulda spordikeskuse renoveerimine, et see vastaks olümpiamängude tingimustele. Ametlik kandidatuur koos kohalike valitsuste garantiidega tuleb rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK) esitada järgmise aasta märtsi lõpuks.