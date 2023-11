M-Spordi pealik uuest hooajast: Loebi me enam WRC-s ei näe, Solbergiga on seotud rallivälised murekohad

Malcolm Wilsoni juhitud eratiimi tänavune põhisõitja Ott Tänak on uuest tagasi Hyundais. Kõik etapid peale Jaapani ralli tegi kaasa Pierre-Louis Loubet, kelle hooaeg läks suures plaanis aia taha.

Prantslast Loubet’d asendas Jaapanis kaasmaalane Adrien Fourmaux, kes näitas head kiirust WRC2-s ning võitis tänavused Suurbritannia meistrivõistlused. Tšiili ja Kesk-Euroopa rallil lõi Ford Puma Rally1-ga kaasa Gregoire Munster, kelle üks toetajatest on tänavu oma karjäärile joone alla tõmmanud ärimees Jourdan Serderidis.

DirtFish uuris Jaapani ralli ajal M-Spordi tiimi pealikult Richard Millenerilt, mis plaanid neil uueks hooajaks on.

Millener andis mõista, et soovib ühel või teisel kujul näha tiimis nii Loubet’d kui Fourmaux’d. „Neil mõlemal on Rally1 autoga kogemused olemas. Pierre’il poolteist aastat ja Adrien tegi mullu pea kogu hooaja kaasa. Nad teavad, kuidas tiim tegutseb ning mida teeme,“ sõnas britt. „Kui otsime kogemusi, siis on nemad nimekirjas, aga valikuid on veelgi.“

Tänavu nii Rally3, Rally2 kui ka Fordi Rally1 autoga võistelnud Luksemburgi sõitja Munster oli Tšiilis üldarvestuses 13., Kesk-Euroopa etapil lõpetas Rally1 autoga seitsmendana. „Gregoire on igatepidi oma WRC karjääri alguses,“ rääkis Millener. „Ta tegi mõned head rallid ning näitas Rally1-s potentsiaali, aga kui näiteks Adrien mahub WRC-sse, on meil kedagi Rally2 klassi ka tarvis.“

Mis saab Solbergist ja Mikkelsenist?

Kuluaarides on M-Sporti seostatud ka Oliver Solbergiga, kes tänavu Škoda Rally2 autoga korduvalt oma kiirust tõestanud. Solbergi puhul on suurimaks küsimuseks aga sponsorid. Kui M-Sporti toetab Red Bull, siis Solbergi suursponsoriks on teine energiajoogifirma Monster.

„Loomulikult on siin mõned rallivälised probleemid, millega peame tegelema. Partnerlused, sponsorlused,“ tõdes Millener. „Tiimi loomisel on vaja väga palju asju kokku sobitada, aga Oliver on loomulikult teinud head tööd. Lisaks on tal kogemused Rally1 masinas.“