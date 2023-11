Eesti kurlingunaiskond alistas EM-il tiitlikaitsja ja saavutas Eesti ajaloo parima koha

Naiskonna kapten Marie Kaldvee sõnas, et viimases kohtumises oli pinge suur. „Samas teadsime, et olime võitu väärt ja oleme piisavalt head, et mäng enda kasuks pöörata ning see õnnestus,“ kommenteeris Kaldvee. „Kogu EMi jooksul on meie tiim väga tugevalt mänginud, kuid me pole lihtsalt suutnud pöörata mänge enda kasuks, kus kohtumine on olnud väga tasavägine. Tunne on hea ja EMi korraldus on olnud väga hea,“ lisas ta.