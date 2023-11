Viimsi peatreener Valdo Lips selgitas Delfile, kuidas võistkond on hooaja jooksul arenenud ja miks noore koosseisu treenimine talle rõõmu pakub. Jah, kaotusi on tulnud oluliselt rohkem kui võite (10 vs 3), aga pessimistlikumad ennustused on juba esimeste kuudega ületatud. Viimsi edestab tabelis Eesti klubidest Tallinna Kalev/Snabbi (2 võitu, 8 kaotust), haardeulatuses on Rapla Avis Utilitas (3-9).