Piletitasku müüb pääsmeid 2024. aasta Läti MM-rallile

„See on unistuste täitumise hetk. Meie aastaid tagasi alanud töö on lõpuks saanud tasustatud ja Läti saab 2024. aastal WRC-võistlust võõrustada,“ ütles Läti ralli direktor Raimonds Strokšs WRC kodulehe vahendusel.

„RA Eventsi kui ürituste korraldaja jaoks on see tohutu verstapost, millega kaasneb tohutu vastutus. Kuid meil on nii usaldusväärsed partnerid kui Läti valitsus, meie rallilinn Liepaja, meie pealinn Riia ja meie peasponsor Tet. Nende taga on veelgi laiem entusiastlike inimeste meeskond, kellega koos saame selle ellu viia,“ lisas Strokšs.