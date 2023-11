Peep Pahvi siirdumine ajakirjandusest korvpalli on kahtlemata erakordne ja põnev käik, elan oma endisele heale kolleegile kaasa. Huvitav on jälgida ka, kuidas positsiooni muutudes on muutunud mõned Peebu põhimõtted. Kohati võtab kukalt kratsima: kas see on ikka see sama mees, kellega koos sai toimetuses teleri ees kirutud klubisid, mis liialdasid välismängijate värbamisega?