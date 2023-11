AMETLIK | Romet Jürgenson sõidab uuel aastal juunior WRC-s

Pärast kuue sõitja esituste hindamist hooaja vältel kinnitas FIA rallitähtede komitee, et Junior WRC koha on endale välja teeninud Taylor Gill (Austraalia), Romet Jürgenson (Eesti), Jose ’Abito’ Caparó (Peruu) ja Max Smart (Lõuna-Aafrika).

FIA talendiprogrammi juht Jérôme Roussel: „Lausitzi ralli tähistas küll FIA rallitähtede treeninghooaja lõppu, kuid alles siia algas raske töö. Vaja oli välja valida sõitjad, kes näitasid potentsiaali. Paljudest ralli- ja motospordi ekspertidest koosneva komitee panuse toel saime välja valida neli parimat: Jose, Max, Romet ja Taylor näitasid, et neis on potentsiaali. Oleme kindlad, et nad suudavad sellest võimalusest võtta maksimumi ning jälgime nende arengut ja seiklusi suure uhkusega.“