EOK järgmise aasta eelarve ületab 15 miljoni piiri

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa rõõmustas Eesti Olümpiakomitee rekordeelarve üle. „Eelarve summa näitab EOK positsiooni, usaldusväärsust ja positiivset energiat spordimaailma juhtimisel,“ ütles Sõõrumaa. „Kuna järgmisel aastal on Pariisi suveolümpiamängud, siis loodame, et koondise edukas esinemine väljendub ka järgmistel aastatel sporti investeerimise tõusus.“

Suurima osa EOK 2024. aasta eelarvest moodustab 8,6 miljoni euro ulatuses tippsport ja Team Estonia programm. „Kui sportlaste toetussüsteem eksisteeris olümpiaettevalmistusena juba ka enne Team Estoniat, siis tugiteenuste süsteem on kindlasti tõstnud sportlaste tegevuse kvaliteeti. Järgmise sammuna peame kandma hoolt selle eest, et sportlased kriitilises vanuses spordist ära ei kaoks ning et neil oleks võimalik teha maailmatasemel ettevalmistus, kas siis Eestis või vajadusel väljaspool Eestit,“ ütles Team Estonia koordinaator Raido Mitt.