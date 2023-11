PINGERIDA | Keith Hillist ja Gert Kullamäest kuni Oleksandr Kovliarini. Millised on Eesti klubikorvpalli 25 suuremat hooajasisest üleminekut?

Oleksandr Kovliari hooajasisene minek Kalev/Cramost Hispaania meistrisarja oli vaieldamatult kõva. Loomulikult tekkis korvpallifännidel sellest ka arutelu, et kui kõva on see üleminek ajalooliselt. Ja loomulikult tähendab see omakorda seda, et on aeg järjekordseks Kaljuranna ilmselgelt liiga pikaks 22 000-tähemärgiliseks pingereaks! Tavapäraselt käime alustuseks läbi paar pidepunkti.