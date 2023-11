Eesti tantsuspordi liit arvati EOK liikmete seast välja. Sõõrumaa: pinged muutusid ületamatuks

Täiskogu otsusega arvati EOK liikmeskonnast välja Eesti tantsuspordi liit, kelle liikmelisus rahvusvahelises tantsuspordi föderatsioonis (WDSF) on lõppenud. Samas on WDSF-i liikmelisuse saanud Eesti tantsuspordi ühendus.

EOK täitevkomitee on arutanud olukorda tantsuspordi organisatsioonides oma koosolekutel 20. aprillil, 19. mail ning 16. novembril. Täitevkomitee tõdes osapooltega mitmete kohtumiste tulemusel, et ühtsete arusaamadega ning avatud tantsuspordiorganisatsiooni loomine, mis ei kahjustaks sportlasi ning harrastajaid, ei ole praegu võimalik. Seetõttu leidis täitevkomitee 16. novembri koosolekul, et tuleb anda organisatsioonidele aega oma tegevus- ja alusdokumendid viia vastavaks avatud ning võrdsete õigustega spordiorganisatsiooni tavale. Otsus anti hääletusele EOK täiskogul, kus napi häälteenamusega otsustati Eesti tantsuspordi liit EOK liikmete seast välja arvata.

„Eesti tantsuspordi liit on on olnud EOK liige 30 aastat. Pingeid on olnud seal kogu aeg, aga pinged, mis on olnud seal kolmel-neljal viimasel aastal, muutusid ületamatuks. Loodame kevadel nad vastu võtta ühtse alaliiduna, kes peaks koondama enda alla vähemalt neli-viis erinevat tantsuliiki ning olema võimeline lahendama omavahelisi konflikte. See oli kõige õigem lahendus sportlaste poolt vaadatuna,“ selgitas Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa.