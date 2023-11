Vanaisa jälgedes käiv Oliver Solberg osaleb ajaloolisel rallil

Solberg sõidab Lõuna-Walesis algaval võistlusel Ford Escort ralliautoga. 33 kiiruskatse ja 563-kilomeetrine pikkune ralli kulgeb Lõuna-Walesist Põhja-Inglismaale.

„See saab olema seiklus,“ rääkis Solberg ralli eel. „Käisime Sweet Lamb´is testimas. Juba ainuüksi selle koha nimi on legendaarne. Ma ei teadnud, mida oodata, kuid nüüd tunnen ennast juba üsna koduselt.“

Sweet Lamb´i mäletatakse kui Walesi ralli ikoonilist kiiruskatset. Solberg sõitis katsel Ford Escort RS1800-ga esimest korda. „Olin üllatunud, kui kerge see auto ilma roolivõimendita oli. Oleksin sellele rohkem tähelepanu pööranud,“ imestas Solberg.

„Selle masina kiirus on väga hea. Arvan, et tippkiirus on isegi suurem, kui mu tänavuse aasta Škodal. Samuti on müra täiesti teisel tasemel. Kuulsin mootori häält isegi autos olles,“ jätkas ta

Mida Solberg rallist ootab? „Tean, et see on suur seiklus. Sõidame palju kilomeetreid ja umbes 50 protsenti ajast pimedas. See saab minu ja Elliott Edmondsoni (Solbergi kaardilugeja - toim) jaoks olema väga põnev,“ analüüsis Solberg.

Solbergil on rallil osalemiseks ka väga isiklik põhjus. „Minu vanaisa Per-Inge Walfridsson sõitis sellel rallil 1976. aastal. Ta oli üldarvestuses neljas. Toona kuulus see ralli veel MM-sarja. Vanaisa jälgedes käimine on hämmastav,“ meenutas rallimees.