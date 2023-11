Sebastien Ogier: pooliku hooaja sõitmine on muutumas trendiks

Prantslase sõnul pole üha rohkemate sõitjate soov teha kaasa poolik hooaeg autorallile hea märk. „See on muutumas veidi tugevamaks trendiks ning näitab, et kõik pole nii nagu soovitakse,“ rääkis kaheksakordne maailmameister Ogier intervjuus Belgia meediale. „Kui sari oleks kaasahaaravam, siis oleksid rohkemad sõitjaid nõus täiskohaga kaasa lööma.“

Ogieri sõnul on tema otsuse taga see, et ta enda elus on lihtsalt teised eesmärgid. Perekond tähendab talle rohkemat, kui üheksas maailmameistritiitel.