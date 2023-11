Kaheksakordne maailmameister Jarl Magnus Riiber: Kristjan Ilvese tase on väga-väga kõrge

Maailma parimad kahevõistlejad on hetkel Rukal, kus valmistutakse MK-sarja avaetapiks. Soomes on kohal ka möödunud nädalalõpul toimunud Norra meistrivõistlustel kaks hõbemedalit noppinud Kristjan Ilves, kes teenis hooaja avapaugu eel nimekalt kolleegilt vaid kiidusõnu.

Rahvusringhääling palus Riiberil välja tuua algava hooaja suurimad konkurendid. „Tean, et Jens Oftebro on päris heas vormis. Julian Schmid on üks nendest, kes oli suvel väga hea,“ loetles norralane.