Hinnatud ralliajakirjanik Jaapani etapist: nägime üsna tujukat Tänakut

„Reedesed tingimused andsid Tänakule reaalse võimaluse – ta on meile korduvalt öelnud, et kui rääkida puhtast jõudlusest, siis auto pole lihtsalt piisavalt hea. Reedel aga polnud asi selles, reedel mängisid rolli vaist, võimed ja kogemused ning Tänakul on neid kõike küllaga. Mida tal aga pole, on röntgensilmad ja pidevalt udunev esiklaas muutis võistlemise peaaegu võimatuks,“ märkis Clark.

„Järgmine aasta on kujunemas väga huvitavaks ja jääb üle vaid loota, et koos paremate tulemustega näeme ka vastutulelikumat Tänakut. Kuigi kohati näib, et ta annab endast parima, et tõestada vastupidist. Kui Tänak on aga tippvormis, pole teda mitte ainult rõõm kihutamas näha, vaid ka rõõm temaga suhelda. Ootan põnevusega päeva, mil saame taas võimaluse nautida meie spordiala ühe suurima karakteri seda külge,“ lisas Clark.