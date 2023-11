Lootus kustunud: Kalev/Cramo eurosarjas järgmisesse ringi ei pääse

Kuna sel hooajal on Europe Cupis 10 alagruppi, saavad järgmisesse ringi ehk 16 sekka alagruppide võitjad ja kuus paremat teise koha tiimi. Lisaks tuleb arvestada, et kolme Iisraeli klubi loobumise tõttu lähevad kõikides gruppides arvesse vaid kolme esimese võistkonna mängud.

Seega olnuks Kalev/Cramol teiseks tulnud tiimide võrdluses vaja edestada vähemalt nelja konkurenti. Esmalt vaadatatakse võitude arvu ja kui need on samad, arvestatakse alagrupi kolme parima võistkonna vahel peetud mängude punktide vahet. Kalev/Cramol on võite kaks ja punktide vahe -6.