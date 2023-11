39-aastase Konstantin Vassiljevi karjäär jätkub. „Tunneksin rõõmu, kui noored mu kõrvale lükkaks.“

39-aastane vanameister lisas, et otsuses omas teatavat rolli ka Eesti koondise märtsikuine EMi play-off kohtumine Poolaga, kirjutab Õhtuleht .

„Ausõna, ka mina ootan juba pikemat aega, et nooremad koondises kandvamatesse rollidesse asuks. Tunnen rõõmu, kui nad mu kõrvale lükkavad. Aga nad peavad need sammud astuma ise, mitte nii, et vanemad mängijad lähevad lihtsalt eest ära,“ sõnas Vassiljev.