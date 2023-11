Maailmameister Argentina võib jääda peatreenerita

„Argentina vajab treenerit, kellel on kogu vajalik energia ja kellel läheb hästi,“ sõnas 45-aastane argentinlane. „Pean palli peatama ja mõtlema hakkama, mul on palju asju, mille üle arutleda.“

Peatreener jätkas: „See ei ole hüvastijätt ega midagi, aga ma pean asjad uuesti läbi mõtlema, sest nõudmised on väga kõrged ja keeruline on jätkata ja keeruline on jätkata võitmist.“