Mõrvas süüdi mõistetud olümpiavõitja juhtum võttis ootamatu pöörde

Lõuna-Aafrika Vabariigi kuulsa paraolümplase vabastamist arutatakse juba reedel, teatab AP. Kiire menetlusprotsessi põhjuseks on kohtu tehtud viga.

Pistorius taotles tingimisi vabastamist juba kevadel, kuid toona otsustas kohus, et ta saab seda taotleda alles 2024. aasta augustis. Lõuna-Aafrika Vabariigis peavad raske kuriteo toime pannud inimesed ära kandma vähemalt poole oma karistusest, enne kui nad saavad tingimisi vabastamist taotleda.

Pistoriuse karistus on kokku 13 aastat ja viis kuud. Nüüd selgus, et kohus oli Pistoriuse vanglas veedetud aega valesti arvestanud, mis tähendab, et ekssportlane pidanuks saama vabastamist taotleda juba sel kevadel.