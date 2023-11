USA poolt hüljatud hokimängija läks viimase õlekõrrena Venemaale

Milleri noor karjäär on olnud pehmelt öeldes tormiline. 14-aastasena mõisteti ta puudega tumedanahalise klassikaaslase kiusamise ja ahistamise eest Ohio osariigi alaealiste kohtus üldkasulikule tööle.

„See on kohutav ja vastuvõetamatu, mida ta on teinud. Me ei kiida heaks lubada tal NHL-is mängida,“ ütles toona liiga president Gary Bettman.