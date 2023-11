Kalle Rovanperä isa toetab poja otsust: müts maha, et tal oli julgust selline samm teha

Esmaspäeval rabas rallimaailma uudis, et maailmameister Kalle Rovanperä teeb Toyota masinaga uuel aastal kaasa pooliku hooaja.

Ka peresiseselt polnud Rovanperä otsus üllatav. „See oli juba mõnda aega õhus ja on mõistlik otsus. Teeme ka muid asju ja võtame natuke rahulikumalt sel perioodil,“ rääkis Rovanperä isa Harri.

Ajateenistuse kohta käivat kuulujuttu ei soovi Harri Rovanperä kinnitada. Samas on talle teada, et Rovanperä teeb asju nii nagu talle sobib ja meeldib. „Müts maha, et tal oli julgust selline samm teha. Olen igati selle poolt,“ jätkas ta.