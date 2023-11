Kristin Tattar valusast minevikust: põlesin läbi ja surusin end sügavasse auku

Edasi laskuti juba sügavamatele ja valusamatele teemadele. Tattar tõi välja, et soov teistega konkureerida ja ennast proovile panna on tulnud kaasa lapsepõlvest. „Mul oli väiksena arusaam, et olen alati oma kaksikvennast halvem. Isegi kui minu tulemused olid kõvemad, siis arvasin, et ta on parem, kuna ta on poiss,“ meenutas Tattar.