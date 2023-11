NÄDALA MÄNG | Ülikooliderbi: kas Eesti parim ülikoolisats on TÜ või TalTech? Kas liiga parim eestlane on Rosenthal või Suurorg?

Kahe meeskonna hooaeg on käinud ühte jalga. Mõlemad meeskonnad on võitnud sel hooajal kümnest mängust seitse. Mõlemal meeskonnal oli varasemalt pikk võiduseeria, mis TalTechil kestis kuus ja Tartu Ülikoolil seitse matši. Mõlemal meeskonnal lendasid viimastel nädalatel mängumasinasse liivaterad, sest tallinlased kaotasid üle-eelmisel nädalal Läti Ülikoolile ning tartlased viimases voorus Keilale. Kuid sel reedel saab selgeks, mis on tänase päeva seisuga Eesti parim ülikoolimeeskond.

TalTechi peatreener Alar Varrak tõdes, et kahele klubile pole see tavaline reamäng. „Meie ülikool tellis Tartusse fännibussi. Heas mõttes väike hõõrumine ja tögamine on ülikoolitasandil käinud aastakümneid. TTÜ ja TÜ on pikki aastaid olnud teistmoodi vastasseis,“ lausus ta.