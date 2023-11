VIDEOD | Brasiilia - Argentina mängul puhkesid rahutused. Messi süüdistas kumminuiaga fänne nüpeldanud politseid julmuses

Sotsiaalmeedias levivad videod, milles on näha, et politsei ründas Argentina toetajaid kumminuiadega, fännid loopisid politseinikke vastu toolidega. Puhkes kaos, mille eest osad fännid põgenesid väljakule joostes. Vähemalt üks inimene kanti staadionilt välja kanderaamil.

Mängujärgses teleintervjuus süüdistas Messi Brasiilia politseid brutaalsuses. „Olukord oli halb, sest me nägime, kuidas nad inimesi peksid... Politsei, nagu see juhtus ka Copa Libertadorese finaalis, ohjeldas inimesi kumminuiadega. Osadel mängijatel olid seal (tribüünil) nende perekonnad,“ rääkis Messi.

„Läksime riietusruumi, sest see oli parim viis asja maha rahustada. See oleks võinud lõppeda tragöödiaga. Mõelge nende perekondade peale, kes seal on ja ei saa aru, mis toimub. Muretsesime rohkem nende kui mängu pärast, mis oli tol hetkel teisejärguline.“